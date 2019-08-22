living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية استقبل وزير العدل قبيل جلسة مجلس الوزراء وتابع شؤون المهجرين مع رئيس الصندوق الوطني للمهجرين

22
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبيل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر ان تنعقد عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدة لقاءات تناولت شؤوناً قضائية وانمائية.

الوزير سرحان
قضائياً، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي البرت سرحان وعرض معه شؤون وعمل الوزارة والتعيينات المرتقبة في عدد من المراكز الشاغرة فيها.

وفد بلدية الدامور
انمائيًا، استقبل الرئيس عون رئيس بلدية الدامور شارل غفري على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير المنطقة الذين رحبوا برئيس الجمهورية في المقر الرئاسي الصيفي. وتحدث غفري في مستهل اللقاء مشدداً على محبة منطقة الدامور وابنائها لرئيس الجمهورية، وقد عادوا اليها متمسكين بأرضهم وبمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس عون بما يجسده من قيم وإرادة صلبة ومنبع للصمود.


وبعدما عرض لمطالب وحاجات المنطقة قدم غفري لمحة عن إنجازات البلدية مؤكداً تعاونها وبذل جهودها لتعزيز وجود مؤسسات الدولة في المنطقة، كاشفاً ان البلدية قدمت أراض للجيش اللبناني والامن العام ووزارة الصحة وستقدم ارضًا لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".


ورد الرئيس عون مرحبًا بالوفد، مؤكداً على محبته العميقة التي يكنها لمنطقة الدامور خصوصا التي عانت الكثير جراء الحرب وتبذل الدولة كافة الجهود لتلبية حاجاتها وانمائها بالاضافة الى سائر المناطق في الشوف وذلك في مختلف المجالات. وشكر رئيس الجمهورية البلدية على تقديمها عقاراً كبيراً لإقامة " أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، مجدداً التأكيد على أن هدف هذه الاكاديمية تعميم السلام حول العالم وتقريب المسافات بين الشعوب، وبذلك يكون لبنان منبعاً لرسالة السلام بعدما فشلت المؤسسات الدولية في تحقيق هذا الهدف.


رئيس الصندوق الوطني للمهجرين

واستقبل الرئيس عون رئيس الصندوق الوطني للمهجرين العميد نقولا الهبر واطلع منه على عمل الصندوق في ضوء الخطة التي وضعها وزير المهجرين غسان عطالله لمتابعة الملف. 

وأشار العميد الهبر الى ان الصندوق حقق وفرًا سنويا في ايجار مكاتبه بلغت قيمته ٤٤٠ مليون ليرة، كما اعتمد خطة حديثة لحفظ الملفات، اضافة الى اجراء الجردات الداخلية على القرى والبلديات لتصفية الملفات .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout