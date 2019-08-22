رئيس الجمهورية استقبل وزير العدل قبيل جلسة مجلس الوزراء وتابع شؤون المهجرين مع رئيس الصندوق الوطني للمهجرين

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قبيل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر ان تنعقد عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدة لقاءات تناولت شؤوناً قضائية وانمائية.

الوزير سرحان

قضائياً، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي البرت سرحان وعرض معه شؤون وعمل الوزارة والتعيينات المرتقبة في عدد من المراكز الشاغرة فيها.

وفد بلدية الدامور

انمائيًا، استقبل الرئيس عون رئيس بلدية الدامور شارل غفري على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير المنطقة الذين رحبوا برئيس الجمهورية في المقر الرئاسي الصيفي. وتحدث غفري في مستهل اللقاء مشدداً على محبة منطقة الدامور وابنائها لرئيس الجمهورية، وقد عادوا اليها متمسكين بأرضهم وبمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس عون بما يجسده من قيم وإرادة صلبة ومنبع للصمود.



وبعدما عرض لمطالب وحاجات المنطقة قدم غفري لمحة عن إنجازات البلدية مؤكداً تعاونها وبذل جهودها لتعزيز وجود مؤسسات الدولة في المنطقة، كاشفاً ان البلدية قدمت أراض للجيش اللبناني والامن العام ووزارة الصحة وستقدم ارضًا لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".



ورد الرئيس عون مرحبًا بالوفد، مؤكداً على محبته العميقة التي يكنها لمنطقة الدامور خصوصا التي عانت الكثير جراء الحرب وتبذل الدولة كافة الجهود لتلبية حاجاتها وانمائها بالاضافة الى سائر المناطق في الشوف وذلك في مختلف المجالات. وشكر رئيس الجمهورية البلدية على تقديمها عقاراً كبيراً لإقامة " أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، مجدداً التأكيد على أن هدف هذه الاكاديمية تعميم السلام حول العالم وتقريب المسافات بين الشعوب، وبذلك يكون لبنان منبعاً لرسالة السلام بعدما فشلت المؤسسات الدولية في تحقيق هذا الهدف.



رئيس الصندوق الوطني للمهجرين

واستقبل الرئيس عون رئيس الصندوق الوطني للمهجرين العميد نقولا الهبر واطلع منه على عمل الصندوق في ضوء الخطة التي وضعها وزير المهجرين غسان عطالله لمتابعة الملف.

وأشار العميد الهبر الى ان الصندوق حقق وفرًا سنويا في ايجار مكاتبه بلغت قيمته ٤٤٠ مليون ليرة، كما اعتمد خطة حديثة لحفظ الملفات، اضافة الى اجراء الجردات الداخلية على القرى والبلديات لتصفية الملفات .