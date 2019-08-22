كنعان استقبل دي بيولي وتثمين لموازنة ٢٠١٩ والاصلاحات واهمية التنفيذ لاستعادة الثقة

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس النيابي القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان جوليا دي بيولي التي نقلت تثمين الاتحاد لموازنة ٢٠١٩ وما تضمنته من اصلاحات المطلوب التقيد بها.

وجرى التأكيد على دور المجلس النيابي الرقابي وضرورة التشدد بتنفيذ الموازنة واصلاحاتها، والتحضير للمزيد من الاصلاحات البنيوية في موازنة ٢٠٢٠ لتثبيت الثقة.

كما جرى عرض للتعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي والمشاريع الممولة منه في لبنان.

وقال كنعان "بمراكمة الايجابيات والعمل المشترك نستطيع ان نتجاوز التحديات الراهنة، وهذا ما اكدنا عليه في عملنا كنواب في المجلس النيابي وفي اجتماع بعبدا الذي نقل البلاد الى مرحلة جديدة نعمل على تفعيلها وتطويرها في الاسابيع المقبلة".