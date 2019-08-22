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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل مخرج "مرج الخوخ" من محطة مرجعيون الرئيسية من 21 ولغاية 31 آب ومن 2 لغاية 8 أيلول 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك بسبب الأشغال الجارية لإنشاء مخرج "حاصبيا" الجديد من المحطة نفسها.

وبالتالي، سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من المخرج المذكور.

وعطفا على بيانها الصادر بتاريخ 7/8/2019، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن تمديد عزل مخرجي "زفتا" و"الرادار" من محطة المصيلح الرئيسية لغاية 31 آب 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا، وذلك من أجل استكمال أعمال تأهيل المخرجين.

وبالتالي، سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل عن القرى والبلدات التالية: زفتا، بفروة، دير الزهراني، النميرة، بنعفول، عزة، أركي، يومين، حومين، عرب الجل، عرب طبايا ومزرعة الخريبة.