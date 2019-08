عناوين الصحف ليوم الخميس 22 آب 2019

A + A -

الأخبار

تأجيل «التصنيف»: بأيّ ثمن سياسي؟

جلسة مفصلية للحكومة: هل تُلجَم إجراءات وزير العمل بحق الفلسطينيين؟

البناء

الحكومة اليوم على إيقاع حمّى توقعات التصنيف الإئتماني... المواكب للعقوبات

بري لحالة طوارئ اقتصادية... و الوفاء للمقاومة للجنة تحقيق برلمانية في الخلوي

اللواء

الحريري وباسيل يتّفقان على تعيينات الدستوري.. ولا حِصّة «للقوَّات»!

التصنيف الإئتماني: 6 أشهر لتجنُّب التخفيض.. وأوغلو في بيروت غداً

الجمهورية

عدم التصنيف إنذار أخير للإصلاح

هذه خطة باسيل..

الديار

لبنان ينتظر تصنيفه غدًا ومعلومات عن عدول ستاندارد آند بوزر عن تقريرها السلبي

سلامة يرفض المسّ بسعر صرف الليرة اللبنانية... تحريرها سيضرب المواطن اللبناني

L'Orient-Le Jour

« La stratégie de défense, une nécessité vitale pour le Liban », souligne Raï

The Daily Star

Govt has clear plan, Hariri says, as rating looms