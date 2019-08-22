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أسرار الصحف ليوم الخميس 22 آب 2019

22
AUGUST
2019
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البناء
خفايا
تحدثت مصادر دبلوماسية عن إلغاء السفيرة الأميركية في بيروت لسفرها في إجازة الصيف بطلب من واشنطن، وتساءلت عن علاقة ذلك بالحملة التي يتولاها حلفاء واشنطن في لبنان ضدّ سلاح المقاومة وإمكانية تحوّل كلام رئيس الحكومة عن تطبيق وقف النار المنصوص عليه في القرار 1701 إلى مشروع مقايضة بين سلاح المقاومة ومزارع شبعا؟

كواليس
حذرت مصادر نفطية من قيام إيران بردّ عنيف على أيّ تعرّض أميركي لناقلتها النفطية في البحر المتوسط، وقالت المصادر إنّ إيران أبلغت دول المنطقة وعواصم فاعلة عالمياً بأنه مثلما كان توقيف الناقلة يقابله توقيف ناقلة فإنّ استهداف ناقلة سيقابله استهداف ناقلات، وإنّ الخليج قد يتحوّل إلى محرقة ناقلات نفطية إذا غامرت واشنطن بتوجيه النيران نحو الناقلة الإيرانية…

الجمهورية
عُلِمَ أن مرجعية رسمية تعمّدت من خلال مواقفها حول الإستراتيجية الدفاعية والعقوبات توجيه رسالة إلى دولة عظمى ومسؤول لبناني كبير معاً مفادها أن البحث في أي ملق يتعلق بلبنان لا يمكن أن يمرّ ما لم يمرّ عبره

كان من المفترض أن تحتفل الأشرفية بذكرى انتخاب رئيس راحل لكن استعيض عنه بنشاط آخر بسبب الظروف الراهنة

ساد خلاف حاد داخل حزب بارز على خلفية التعاطي مع استحقاق قريب قدم خلاله بعد أركان الحزب المذكور إعتراضات شديدة على بعض الأسماء الحزبية التي طرحت

اللواء
لغز
يطالب تيّار موالٍ بالحصة العظمى في التعيينات العائدة لطائفته، بصرف النظر عن النتائج على التفاهمات الوزارية والسياسية؟

غمز
لم يرق لمرجع ما ورد على لسان مرجع آخر، من تصريح شمله معه في الموقف نفسه.

همس
يجزم مصرفيون بأن إمكانات اجتياز عقبة التصنيف وعقبة «العقوبات» قائمة بقوة، وستظهر النتائج خلال أيام.

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