مناورة قتالية للفوج المجوقل في جرد العاقورة بحضور قائد الجيش

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نفذ الفوج المجوقل في جرود العاقورة مناورة قتالية بالذخيرة الحية، شاركت فيها القوات الجوية وأفواج المدفعية الأول والمدرعات الأول والمضاد للدروع، إضافة إلى الطبابة العسكرية وعناصر من المديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد الحرس الوطني القبرصي الجنرال الياس ليونتاريس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، والسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، وعدد من الملحقين العسكريين وضباط من الجيش ومدعوين مدنيين.

وتحاكي المناورة، التي تعد من المناورات الكبرى التي ينفذها الجيش، فرضية مهاجمة الوحدات العسكرية المشاركة مجموعة إرهابية متمركزة في منطقة جرود العاقورة والقضاء عليها، واستخدمت خلالها الطوافات وطائرات الـ Super Tucano، إضافة إلى الدبابات وناقلات الجند المدرعة نوع Bradley والمدفعية الثقيلة، وتميزت بالدقة في إصابة الأهداف كما بالمستوى الحرفي في التنسيق بين الوحدات المشاركة.

في الختام، هنأ العماد عون العسكريين الذين شاركوا في المناورة، مثنيا على "حرفيتهم والتنسيق فيما بينهم". ولفت إلى أن "مستوى التدريب الذي ظهر خلال هذه المناورة يثبت جهوزية الجيش الدائمة لمواجهة كل التحديات التي قد يواجهها سواء على الحدود أم في الداخل".