كيف علّق المركز الكاثوليكي للإعلام على صورة لعماد مغنية مع عبارة "أبانا الذي في السموات"؟

A + A -

صدر عن مدير مركز الكاثوليكي للإعلام البيان الاتي:

"بعد انتشار صورة لأحد رموز شهداء المقاومة مع سماحة الإمام الخميني، حاملةً هاشتاغ "أبانا الّذي في السماوات" على وسائل التواصل الإجتماعي، تابع مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الأب عبده أبو كسم، هذا الأمر مع قيادة حزب اللّه ومعالي الوزير محمود قماطي، الّذين بدورهم استغربوا هذا الموضوع واعتبروه عملاً فرديّاً من قبل أحد المواطنين الّذي قام برفع هذه الصورة في بلدة "الشرقيّة". وقد بادروا إلى معالجة هذه المسألة، وإزالة العبارة الدينيّة، مؤكّدين احترامهم لكل المقدّسات بما فيها المسيحيّة.

وقد أعربوا عن اعتذارهم عن هذا العمل غير المقصود. وعبّروا عن تقديرهم واحترامهم لغبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي وسيادة رئيس اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام المطران بولس مطر".