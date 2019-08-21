زاسبكين بعد لقائه باسيل: نرفض العقوبات الاميركية على الدول الاخرى

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، سفير روسيا الكسندر زاسبكين الذي أعلن بعد اللقاء، انه وصل الى لبنان "بعد عطلة قضيتها في موسكو ونقلت للوزير باسيل اطيب التحيات من نظيره الروسي سيرغي لافروف".



واكد زاسبكين "ضرورة تعزيز الحوار السياسي والتعاون بين روسيا ولبنان لتنقية الاجواء الدولية وإيجاد الحلول السلمية السياسية للنزاعات في هذه المنطقة وتأمين عودة النازحين. كما ان الموقف الروسي الدائم يؤيد الامن والاستقرار في هذا البلد ومعالجة قضاياه الداخلية بعيدا عن التدخل الخارجي".



ونفى زاسبكين ان يكون قد إطلع على بيان السفارة الاميركية "المتعلق بحادثة قبرشمون لأنه صدر خلال فترة غيابي عن لبنان"، مشددا على موقف بلاده الدائم "وهو ان يكون القرار الداخلي للبنان بعيدا عن اي تدخلات خارجية".



وعن الضغط على لبنان من خلال امكانية تخفيض تصنيفه الائتماني، قال: "لا اريد ان اتعمق في هذا الموضوع، واشير الى الموقف الروسي الرافض دائما للعقوبات التي تفرضها الادارة الاميركية والكونغرس على الدول الاخرى".