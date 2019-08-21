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سرق منزل شقيقته.. في حارة حريك!

21
AUGUST
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
بتاريخ 28/7/2019 أحيل الى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، محضر تحقيق حول تعرض منزل المدعو: _ج. ش. (مواليد عام 1971، لبناني) للسرقة بواسطة الكسر والخلع في محلة حارة حريك، والمسروقات عبارة عن مبلغ مالي، وسبائك ذهبية، وشيكات، ومستندات تجارية، بقيمة إجمالية تقارب مبلغ تسعمائة ألف دولار أمريكي.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تم الاشتباه بشقيق زوجة المدعي، المدعو: _ع. ر. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرم السرقة، ومطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.
 
جرى مداهمة عدة أماكن محتمل وجوده فيها في محلة الشياح، فلم يُعثر عليه، كونه توارى عن الأنظار.
 
بنتيجة المتابعة، وبعد توافر معلومات عن مكان تواجده، تمكنت قوة من المفرزة من توقيفه في محلة الأوزاعي، بتاريخ 6/8/2019.
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وانه استغل وجود المدعي وعائلته خارج المنزل ودخلهُ بواسطة مفتاح كان قد استحصل عليه سابقاً عندما طُلب منه استبدال قفل الباب، كما اعترف بأنه أقدم على نزع القفل للإيهام بأن السرقة قد حصلت بواسطة الكسر والخلع وإبعاد الشبهات عنه.
 
عاد المدّعي وتراجع عن ادعائه، بعد أن استعاد كامل المسروقات.
 
أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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