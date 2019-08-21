تحضروا - موجة حارة آتية.. والذروة في هذا اليوم!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الأمطار تنحسر فوق تركيا اعتباراً من يوم الجمعة تزامناً مع تمدد الموجة الحارة من شبه الجزيرة العربية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مدفوعة من المنخفض الهندي الموسمي، فترتفع درجات الحرارة فوق سوريا والأردن لتتخطى 44 درجة بينما تلامس البقاع الشرقي 39/40 درجة والبقاع الوسط 37/38 والساحل 33/34 مع نسبة رطوبة عالية وذلك يوم السبت المقبل.

هذا وتشير خرائط ال ISOTHERM ان المناطق المدارية الحارة ستتابع نشاطها نحو لبنان وسوريا والأردن حتى الأسبوع الأول من ايلول بخاصة في المناطق الداخلية.

طقس يوم الخميس مشمس مع ضباب محلي على الجبال تبدأ الأجواء تتحول الى حارة ظهراً وتبلغ الذروة بين السبت والأحد.

الحرارة على الساحل: 31/25

في طرابلس: 33/26

على الجبال 1200 متر: 28 درجة تنخفض ليلاً الى 18 درجة

في البقاع: 34 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 18 درجة.

الرطوبة: على الساحل 80% وفي الداخل: 55%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 40 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال والمناطق الشمالية والبقاعية.

الضغط الجوي: 1008hpa