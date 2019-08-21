living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«لبنان القوي» يحذّر! .. إنذار أخير

21
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّدت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ«الجمهورية»، انّ اجتماعه أمس كان من أهم اجتماعاته، وتميّز بحضور النائب طلال ارسلان الذي أكّد أنه جزء ثابت منه ومرتبط برؤيته الى لبنان، وأنه ثبّت معه قواعد الشراكة السياسية في الجبل على قاعدة «لا احد يلغي الآخر» وعلى قاعدة إفهام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان هناك شركاء سياسيين معه في الجبل وليس فقط مسيحيين، بل شركاء من الدروز ومن المسيحيين، وانّ على الجميع في الجبل ان يفهم انّ هناك مسارات عدة ستسير مفصولة بعضها عن بعض، فالمسار القضائي سيسير، وبنحو منفصل سيسير أيضاً المسار السياسي.

إنذار أخير
من جهة ثانية، طُرحت في إجتماع التكتل أمس مواضيع اساسية وكان ابرزها، حسب مصادره: موضوع اللامركزية الادارية الذي طُرح من زاوية مسألة حياتية تمسّ اللبنانيين جميعاً هي مسألة النفايات. فيما قالت مصادر التكتل لـ«الجمهورية»، إنّ موقف «التيار الوطني الحر» وتكتل «لبنان القوي» كان واضحاً في هذه المسألة وحاسماً خلال اجتماع التكتل أمس، معلناً «انذاراً اخيراً» من أنه «اذا لم تمشِ خطة النفايات التي اعدّتها وزارة البيئة واعدّها تحديداً الوزير فادي جريصاتي، واذا لم تُعلن حالة طوارئ بيئية وطبّقت الخطة، فإن التكتل لن يقف مكتوفاً وسيكشف للرأي العام اللبناني بالاسماء والارقام والوقائع اسباب العرقلة ومن يقف وراءها. فيما اعتبرت اوساط التكتل، انّها لن تسمح بتحويل هذه المسألة «قنبلة تنفجر بوجهنا تجاه الرأي العام اللبناني»، ويعتبر انّ اهمية مسألة النفايات توازي بالنسبة اليه اهمية ملف الكهرباء «الذي صمدنا وقاومنا فأخذ مساره».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout