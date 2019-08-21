عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 آب 2019

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البناء: الجيش السوري يُمسِك مفاتيح معركة إدلب... والأسد: انكشفت للعالم حقيقة دعم أنقرة للإرهاب

عون لمراجعة الاستراتيجية الدفاعية... والحريري يتجاهل مزارع شبعا... لوقف النار مع إسرائيل

باسيل يجدّد التمسك بالمناصفة الشاملة... والحكومة تجتمع غداً مالياً وفي بيت الدين... والثلاثاء بيئياً





الأخبار: ... ما بعد خان شيخون

الحريري «يحرتق» على بري



اللواء: حلّ لأزمة نفايات الشمال غداً.. وتعيينات قيد التحضير

باسيل لأرسلان: «قليلة شوعمل الحزب فينا».. ويحرِّض «الأقليات» على المادة 95



النهار: عون ملتزم الاستراتيجية الدفاعية: توضيح الضرورة



الديار: التصنيف الائتماني للبنان سيهبط وفائدة الديون الجديدة سترتفع 3%

وزير البيئة : البيئة اخطر من الحرب الاهلية والانفجار في أيلول

استقبالات الرئيس كثيرة ويعلن : انا الضامن الاقتصادي

باسيل مقاطعا بيت الدين ولن يمر الا عن طريق سوق الغرب شملان

الجمهورية: مهلة سماح بعدم خفض التصنيف

the daily star: Aoun denies U-turn on defense; Hariri vows ‘hard work’



l'orient le jour: Stratégie de défense : la présidence corrige le tir