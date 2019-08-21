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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 آب 2019

21
AUGUST
2019
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أكدت مصادر تابعت عن كثب مفاوضات ما قبل لقاء بعبدا للمصارحة والمصالحة أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري استعمل تصويت وزراء حركة أمل إذا عرضت الإحالة إلى المجلس العدلي على التصويت في مجلس الوزراء إلى ورقة ضغط على فريقي الحزبين التقدمي الإشتراكي والديمقراطي اللبناني، فقال للأول أنه إذا تمّ التصويت فهو سيمتنع، وقال للثاني أنه إنْ تمّ التصويت فهو سيصوّت ضدّه، وهكذا تمّ التمهيد لقبول الجميع بتسوية قبول المحكمة العسكرية وإحالة تقريرها الى مجلس الوزراء…

 

كواليس

وصفت مصادر إعلامية روسية البيان الأممي الذي استنكر مواجهة الجيش السوري للأرتال التركية في إدلب بالمستغرب، وقالت انّ بياناً كهذا لا يستقيم مع القانون الدولي ومقتضياته في التعامل مع انتهاك دولة أجنبية لسيادة دولة داخل أراضيها يستحيل صدوره دون إصرار أميركي ما يفضح العلاقة التبادلية في الأدوار بين واشنطن وأنقرة في محاولات إرباك وإضعاف الدولة السورية، وهذا ما يفسّر الدعم الروسي العلني للمواجهة السورية للأتراك ببيان عن الجيش الروسي أكد تحذيره المسبق لأنقرة من مغبة دخول مناطق العمليات…

 

 


اللواء: أسرار

لغز
وضع حزب مسيحي خطة دينامية للانفتاح في منطقة شوفية، في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة.


غمز
يخشى قياديون في 14 آذار من أن يكون الكلام المستجد عن الاستراتيجية الدفاعية،طريقاً متجدّداً إلى قصر بعبدا؟


همس
لم تفلح لتاريخه المساعي للحدّ من مخاطر التصنيف السلبي للإئتمان اللبناني، وسط مخاوف جدّية لدى كبار المعنيين.

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