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يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين وعلى جدول أعماله 46 بنداً. ومن غير المستبعد ان يزور رئيس الحكومة قصر بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية قبل الجلسة الحكومية المنتظرة. في حين ينتظر لبنان يوم الجمعة تقرير التصنيف المالي الجديد الذي ستصدره وكالة ستاندرد أند بورز لجهة اما تخفيص هذا التصنيف إلى مستوى CCC انعدام القدرة على تغطية الالتزامات المالية في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة او الإبقاء على تصنيف B-، عدم السداد مع وجود قدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية .

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر وزارية لـ البناء أن العمل سيكون لتنفيذ الورقة الاقتصادية التي حظيت بموافقة القوى الاساسية السياسية والمالية والمصرفية بهدف معالجة المشكلة الاقتصادية. واعتبرت المصادر ان العمل سينصبّ أيضاً مطلع الشهر المقبل على تطبيق توصيات مؤتمر سيدر قدر المستطاع من أجل الاستفادة من أمواله واستثماراته، خاصة أن المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات سيدر بيار دوكين سيزور بيروت بعد أسبوعين لدفع القوى المعنية على إطلاق عملية تنفيذ المشاريع ذات الصلة بسيدر، خاصة أن دوكان عبر خلال زيارته الاخيرة عن انزعاج فرنسي كبير من عدم جدية القوى السياسية تجاه الإصلاحات المطلوبة.