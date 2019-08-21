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مصادر "لبنان القوي": للتوقف عن رمي التحريض

21
AUGUST
2019
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تدحض مصادر لبنان القوي لـ البناء كل ما يُشاع عن ان رئيس الجمهورية يتريث في الدعوة للبحث في الاستراتيجية الدفاعية انسجاماً مع حزب الله لجهة مستقبل سلاحه، مذكرة بوثيقة مار مخايل التي نصت في إحدى ركائزها على الاستراتيجية الدفاعية والتي تعتبر ان الجيش عمادها، ولذلك يجب على الجميع الانتباه والتوقف عن رمي التحريض عن قصد في هذه الظروف الضاغطة.

وتقول المصادر كيف لقوى سياسية شاركت في إنجاز البيان الوزاري ان تشارك في كيل الاتهامات، خاصة أن البيان نص صراحة على ان الحكومة سوف تعمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية. اما الاستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار. وترى المصادر لأن المعطيات المحيطة بنا لم تعد كما كانت وكل ما قدّم من اوراق حول الاستراتيجية الدفاعية يحتاج الى تحديث وتعديل. وهذا ليس بالأمر السهل.

البناء
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