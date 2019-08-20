living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلاميات لبنانيات مستهدفات...يُلاحقهّن عبر 'إنستغرام' و منشورات مسيئة باسمهن!

20
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يعد أمرًا مخفيًا على الجميع، بأنّ مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد آمنةً غالبًا، إذ لا يخلو الأمر من مهووسٍ هنا أو هناك، أو من شخص يرغبُ بتدمير حياة الآخرين عبرها، ولطالما سمعنا عن أشخاصٍ يقومون بإنشاءِ بروفايلاتٍ وهمية يوقعون من خلالها ضحيتهم ومن ثم ابتزازها، أو إنشاء صفحاتٍ مزيفة لأشخاصٍ حقيقين ونشر منشوراتٍ مسيئةٍ باسمهم من أجل الإساءة لهم.

وهذا ما فعله مهووسٌ لقَّب نفسه "حسن لبانيز" على إنستغرام، دون أن يذكر أية معلومات خاصة عنه في صفحته تلك، إذ يستهدف النساء العاملات في المجال الإعلامي والفني والفاشينيستات والشخصيات النسائية العامة، من خلال إرسال رسائل تافهةٍ لهن وعندما لا ترد من يُرسل لها تلك الرسائل يبدأ بنشرِ تعليقاتٍ مسيئة وكلامٍ بذيء، وفي حال تم تجاهله مرةً أخرى، يعملُ على إنشاء صفحاتٍ تحمل اسم المستهدفة وينشرُ من خلالها الكلام المسيء.

ويبدو أنّه صاحبُ ملفٍ كبيرٍ وأسبقياتٍ عديدةٍ، ولم تُكشف هويته حتى الآن، إذ إنّه على درايةٍ وخبرةٍ بكيفية عدم كشفه وعدم قدرة المختصين في مجال الإنترنت على ملاحقته ومعرفة عنوانه الصحيح، وهو ما يسمح له أن يبقى حرًا طليقًا.

لذا يتوجّبُ التعلُّم بشأن كيفية حماية أنفسنا عبر الإنترنت، من خلال معرفة مع من نتحدّث، ومعرفة كل ما يتعلّق بإجراءات الحماية والحفاظ على خصوصية منشوراتنا وصورنا، فـ "حسن لبانيز" ليس وحيدًا ومن يشبهونه باتوا كثرًا ومنتشرين في كل مواقع التواصل الاجتماعي.


فوشيا

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout