الى المسافرين... هذه هي التسهيلات الجديدة التي ستعتمد في مطار بيروت

A + A -

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مرحلة التوسعة الجديدة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والتي هي عبارة عن اعتماد آلات سكانر جديدة.



وسيتم الإستغناء عن نقطة التفتيش الأولى عند قوى الأمن الداخلي، ويتوجه المسافر المغادر مباشرة الى الـboarding pass ومن ثم الى نقطة الأمن العام.



كما سيتم الاستغناء عن نقطة التفتيش الثانية التي كانت موجودة قبل الدخول الى الطائرات.



إشارة الى ان إلغاء نقطة التفتيش الأولى ستتم بعد ايام قليلة بحسب الاجهزة الامنية في المطار، الى حين التأكد 100 بالمئة من آلات السكانر الجديدة.