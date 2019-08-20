جريصاتي: نحن في حال طوارئ بيئية وموضوع النفايات أهم من الأزمة الاقتصادية

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اعتبر وزير البيئة فادي جريصاتي أن موضوع النفايات أهمّ من الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان، مشيراً إلى أننا قدمنا خطة لحلّ أزمة النفايات منذ 3 حزيران ولكنّها لم تقرّ حتّى الآن، متسائلاً ما هي الأولويّة؟ وماذا يؤخّر مناقشة هذه الخطة؟

وفي تصريح مشترك مع النائب مروان حمادة بعد اجتماع لجنة البيئة في مجلس النواب، شبّه جريصاتي أزمة النفايات بالحرب الأهلية من ناحية الضرر الذي تُسبّبه لأنّها قادرة على تدمير البلد مثلها مثل الحرب.

ولفت إلى أن موضوع اللامركزية والفرز من المصدر ضروري جداً كي تظهر الحكومة جديتها، والا كل ما نقوم به اليوم غير مقبول، وهناك 40 سنة سوء ادارة لموضوع النفايات ويجب القيام بخطوات عملية وخطة توافق عليها الحكومة، والبداية تكون بالفرز من المصدر وتحديد المطامر الصحية ومعرفة ماذا نريد ان نطمر وفق المعايير.

وأكّد جريصاتي أن اجتماعاً للجنة الوزارية سيُعقد عند الساعة الخامسة عصر الثلاثاء، وسيكون هناك قرارات بعد هذا الاجتماع، مشدداً على أننا في حال طوارئ لأن الوضع لم يعد يحتمل". ودعا الحكومة لاتخاذ قرارٍ سريع تُظهر من خلاله للمواطنين جدّيتها بملفّ النفايات بحيث تكون هذه الخطوة الأولى لاستعادة ثقة المواطن بالدولة.