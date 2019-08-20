سحر اليونان في كازينو لبنان

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برعاية السفارة اليونانيّة في لبنان، ومباشرة من أرض الأكروبوليس وبلاد الحكمة والفلاسفة، ينظّم كازينو لبنان مهرجان Senses of Greece على ترّاس مطعم "لا مارتنغال" الصيفيّ من 4 الى15 أيلول المقبل. مهرجانٌ يجمع بين فنّ الطهي من بلاد الإغريق مع الشيف Arthur Arakelyan وفنّ الغناء اليونانيّ العريق مع المغنيّة الشهيرة Tina Alexopoulou التي ستشعل الأجواء بباقة من أجمل الأغاني على وقع رقصات الزوربا والسيرتاكي وسواها.

فبعد المهرجان البرازيليّ، الكوبيّ والإسبانيّ، يتعاون "كازينو لبنان" مع السفارة اليونانيّة في بيروت لإستحضار روح اليونان وبلاد الإغريق بجماليّة موسيقتها وطعامها التقليديّ الذي يشبه الى حدّ كبير المطبخ اللبنانيّ.

Tina Alexopoulou

فنانة معروفة بإتقانها الغناء بثماني لغات. المغنية Tina كان لها دورا بارزا في العديد من العروض الموسيقية في اليونان كما شاركت في جولة عالميّة الى فرنسا وسويسرا لأداء العرض الموسيقيّ المخصّص لتكريم ميلينا ميركوري (الممثلة والمغنية والسياسة اليونانية الشهيرة).

أسّست اليكسوبولو فرقة موسيقية خاصة بها تؤدي عدد مختلف من الأنماط الموسيقية كالجاز والسوينغ والموسيقية اللاتينية، إلى جانب الأغاني اليونانية طبعاً.

الشيف Arakelyan

تخرّج الشيف آرتور أراكيليان من "مدرسة فنون الطهي" في العام 2010 ، وعمل خلال مسيرته كخبير إستشاريّ ورئيس للطهاة في عدد من أهمّ المطاعم اليونانيّة، الأمر الذي خوّله في العام 2017 أن يصبح عضواً في نادي الطهاة العالميّ RELAIS & CHATEAUX.

تمرّس الشيف أراكيليان في مجالات عدّة أبرزها تحضير ثمار البحر وبقدومه الى كازينو لبنان، يجلب معه شغفه الكبير في تقديم أطايب المطبخ اليونانيّ العريق.

أمسياتٌ راقية ومميّزة يقدّمها الكازينو في ختام صيف 2019، من على ترّاسه المطلّ على أجمل منظر لخليج جونيه، واعداً محبّيه بنشاطات جديدة خلال موسمي الخريف والشتاء القادمين.