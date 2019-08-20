المديرية العامة للاحوال الشخصية: يجب نشر رسوم الطوابع للمعاملات

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نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة،

ولما كانت هذه المديرية العامة تسعى الى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في خدمة المواطن بشكل أفضل وبشفافية كاملة،

وعملاً بكتابي رئيس التفتيش المركزي رقم 586/ص2 تاريخ 27/5/2019 ورقم 2824/ص2 تاريخ 25/6/2019،

يُطلب الى كافة رؤساء الدوائر في المحافظات وأقلام النفوس التابعة لها العمل على لصق الجدول المرفق والمتعلق بأنواع المعاملات ورسوم الطوابع الواجب استيفاؤها لكل منها في مكان بارز على مدخل القلم %

مدة التنفيذ

الرسوم المتوجبة

المستندات المطلوبة

نوع المعاملة

من يوم الى ثلاثة ايام

- 4 طوابع مالية بقيمة 1000 في حال قدمت الوثيقة خلال مهلة الشهر من تاريخ العقد.

- 5 طوابع مالية بقيمة 1000 بعد انقضاء الشهر من تاريخ العقد.

+ طابع مختار

- وثيقة طلاق مُطابقة للقيود ومنظمة وموقعة وفقاً للأصول.

- الحكم الشرعي او الروحي (النهائي - صالح للتنفيذ)

- طبق الاصل عن وثيقة الزواج

- بيان قيد عائلي للمطلقين وبيان قيد عائلي لوالدي المطلقة.

- قرار تنفيذي في حال كان الطلاق غيابياً.

- اي مستند آخر مثبت للقيود.

طلاق

من يوم الى ثلاثة ايام

- 4 طوابع مالية بقيمة 1000 في حال قدمت الوثيقة خلال مهلة الشهر من تاريخ العقد.

و 5 طوابع مالية بقيمة 1000 بعد انقضاء الشهر من تاريخ العقد .

+ طابع مختار

- وثيقة زواج مُطابقة للقيود منظمة وموقعة وفقاً للأصول.

- عقد الزواج الشرعي .

- اذا كانت الزوجة اجنبية يجب ضم :

1- اقامة صالحة للزوجة

2- مصور عن جواز سفرصالح للزوجة

3- مستند يثبت الوضع العائلي للزوجة ويختلف ذلك بحسب جنسية الزوجة .

زواج

يوم واحد او يومين كحد اقصى

- 4 طوابع مالية بقيمة 1000 في حال قدمت الوثيقة خلال مهلة الشهر من تاريخ العقد.

و 5 طوابع مالية بقيمة 1000 بعد انقضاء الشهر من تاريخ العقد.

+ طابع مختار

- وثيقة ولادة منظمة وموقعة وفقاً للأصول.

- في حال تعدى تاريخ ولادة المولود السنة يتوجب على ذويه مراجعة القضاء المدني لقيد المولود .

ولادة

يوم واحد او يومين بعد ورود موافقة رئيس الدائرة

2 طابع بقيمة 1000

+ طابع مختار

- طلب مقدم من صاحب العلاقة شخصياً.

- بيان قيد عائلي اداري

- صورة طبق الاصل عن وثيقة (الولادة) التي يتم الاستناد اليها لتوفيق القيد

توفيق قيد

يوم واحد بعد الحصول على الموافقة من قبل رئيس الدائرة .

2 طابع بقيمة 1000

+ طابع مختار

- طلب مقدم من قبل صاحبة العلاقة شخصياً.

- طبق الاصل عن وثيقة الزواج

- طبق الاصل عن وثيقة الطلاق

- بيان قيد عائلي للزوجين

- بيان قيد عائلي لوالدي الزوجة

طلب اعادة قيد مطلقة

ارملة

من يوم الى يومين.

طابع بقيمة 1000 لكل توقيع

+ طابع مختار

- طلب ابدال مذهب منظم وفقاً للأصول.

- شهادة قبول من المرجع الديني

- بيان قيد لصاحب العلاقة

- مصور عن بطاقات هوية الشاهدين.

طلب ابدال مذهب

تحال بالتسلسل الاداري للاستكمال و الموافقة

وتنفذ خلال مهلة يومين او ثلاثة ايام على الاكثر بعد موافقة المدير العام .

- 3طوابع لطلب المستدعية

- طوابع لكل مستند

- طلب مقدم وموقع من الزوجة.

- طبق الاصل عن وثيقة الزواج

- بيان قيد عائلي للزوج

- طبق الاصل عن جواز سفر صالح للزوجة او بيان قيد افرادي سوري حديث او بيان قيد فلسطيني حديث .

- اقامة صالحة او تأشيرة دخول.

- وثيقة ولادة للزوجة مترجمة ومصدقة.

طلب اكتساب جنسية بالزواج

تحال بالتسلسل الاداري للاستكمال والموافقة

وتنفذ خلال مهلة يومين او ثلاثة ايام على الاكثر بعد موافقة المدير العام او رئيس الدائرة .

الطوابع تستوفى في المحكمة

- صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ عن القرار القضائي

- بيان قيد عائلي

- كامل ملف الدعوى

احكام

خلال اسبوع بعد موافقة المدير العام

ثلاثة طوابع اساسية لوثيقة تبديل المكان

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- طابع لكل شخص بلغ سن الرشد

- وثيقة تبديل مكان وطلب تبديل مكان منظمين وموقعين وفقاً للأصول

- افادة من مختار محلة القيد الجديد .

- بيان قيد عائلي للمستدعي

(ان المعاملة تقدم الى قلم وزارة الداخلية والبلديات للحصول على موافقة معالي وزير الداخلية)

تبديل مكان