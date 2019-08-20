"بول الصغير" في قبضة الشرطة القضائية

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "ضمن إطار الحملة التي أطلقها مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بغية تفكيك شبكات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت لدى المجموعة المذكورة معلومات حول قيام شخص ملقب "بول الصغير" بنقل وتوزيع حقائب المخدرات على المروجين ضمن محافظة جبل لبنان.



على الأثر، كثّفت استقصاءاتها وتحرياتها وتوصلت الى تحديد مكان إقامة المشتبه به، وقامت بتاريخ 16/8/2019 بمداهمة منزله الكائن في الريحانية وتوقيفه، ويدعى: ز. ا. (مواليد عام 1980، لبناني) وضبطت احدى السيارات المستخدمة في عملية نقل حقائب المخدرات، إضافةً إلى ضبط /4/ أجهزة خلوية. وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحرٍ ومذكرة توقيف بجرم ترويج مخدرات.



كما جرى توقيف المدعوة ر. س. (مواليد عام 1972، لبنانية) التي كانت برفقته. وبالتاريخ ذاته وفي محلة بسوس، تمكنت القوة من توقيف أحد المنتمين لهذه الشبكة على متن دراجة آلية، ويدعى: ص. ي. (مواليد عام 1987، لبناني) ملقب بـ"المجهول".



سلموا الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختص".