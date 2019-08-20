أمام "ستاندرد اند بورز" 4 خيارات...والمصارف اللبنانية مليئة بما يكفي لمواجهة أي منها

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نقلت صيحفة "الجمهورية" عن الخبير الاقتصادي "نسيب غبريل" قوله، "انّ تقييم "ستاندرد اند بورز" تجريه لجنة متخصّصة ولا يصدر القرار سوى قبل 24 ساعة من نشر التقرير"، لافتاً إلى أنّ امام الوكالة 4 خيارات لا يمكن ولا يجب التنبُّؤ بأرجحيّة كلّ منها:

- الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي عند B- مع نظرة مستقبلية سلبية.

- الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي عند B- وتعديل نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة.

- رفع التصنيف الائتماني للبنان من B- الى B

- خفض التصنيف الائتماني من B- الى CCC-



واكّد غبريل، انّه بغض النظر عمّا سيكون تصنيف ستاندرد اند بورز، فإنّ المصارف اللبنانية قادرة ولديها الامكانات لتتعاطى في الشكل المناسب مع التقييم الجديد، مما يحافظ على ملاءتها وسيولتها واستمرار عملياتها بنحو طبيعي. مشدّداً على انّ المصارف أعادت ضخّ 60 في المئة من أرباحها في رأسمالها في الفترة من 1990 و2018 ما سمح لها بمواجهة التقلبات والخضّات السياسية والاقتصادية والمالية المحلية او الاقليمية.