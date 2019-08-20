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الباحث الفنلندي للبنانيين: فهمتوني غلط...

20
AUGUST
2019
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فاتن الحاج-

The Garbage State («دولة النفايات») عنوان ورقة بحثية للباحث الفنلندي سامولي لاهتيناهو تقارب أزمة النفايات في لبنان أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. التفاعل الواسع مع المنشور الذي يشير الى العنوان استدعى توضيحاً من لاهتيناهو، طالب الدكتوراه في الانتروبولوجيا في جامعة هلسنكي. إذ أكد لـ«الأخبار» أن هناك سوء فهم للعنوان بما لا يفيد عن المحتوى الحقيقي للورقة. إذ أنه اهتم كباحث انتروبولوجي بدراسة ردود فعل اللبنانين تجاه أزمة النفايات، واشار إلى سوء إدارة الدولة لهذا الملف. وأكد أن الورقة جزء من أطروحة دكتوراه لا يزال في صدد كتابتها حول مفاهيم الفضاء العام والخاص والمخاوف البيئية في لبنان.

الباحث رفض طلب «الأخبار» الحصول على نسخة من المداخلة التي قدمها خلال مؤتمر جمعية بلدان الشمال الأوروبي للدراسات الشرق أوسطية، باعتبار أنها «عمل أكاديمي غير معد للنشر في الوقت الحالي على الأقل»، وهو ألقاها أمام عدد محدود من الباحثين الاجتماعيين من أوروبا ولبنان.

وأوضح أنّ عرضه كان عبارة عن 15 دقيقة ركز خلالها على تحول النفايات إلى موضوع رمزي في النقاش العام اللبناني، وقال إنه اطلع على فعاليات الحراك المدني عام 2015، مع حملة «طلعت ريحتكم»، مشيراً الى أنّ «ثمة حنيناً لدى اللبنانيين لشاطئ ما قبل الحرب الأهلية، وهم يتخيلون خطاً ساحلياً خالياً من النفايات والتلوث». ولفت الى أنه في مقابل استمرار أزمة النفايات منذ 2015، هناك اهتمام متزايد بين الشباب وفي أوساط المجتمع بحملات تنظيف الشواطئ بمبادرات فردية.


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