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تفضيل التروّي قبل شراء الوحدات السكنية

20
AUGUST
2019
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انخفض مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنانByblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثاني من العام 2019 بنسبة 17% مقارنةً بالفصل الأول من العام نفسه. وأظهرت إجابات المستطلعين على أسئلة المسح أن 5,3% من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 6,3% في الفصل الأول من العام الجاري، وبنسبة 4,9% في الفصل الثاني من عام 2018. وبيّنت النتائج أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في جنوب لبنان، إذ أشار 11% من هؤلاء إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، من دون تغيير ملحوظ عن الفصل الأول من العام 2019. وتبعه معدل الطلب من المقيمين في البقاع، إذ قال 6,9% منهم إنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، في مقابل 8,5% في الفصل السابق.

وأبدى 5% من المقيمين في شمال لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في المدى القريب، مقارنة بـ 5,7% في الفصل السابق. وفي جبل لبنان، قال 3,3% إنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، مقابل 4,9% في الفصل السابق، في حين أعلن 3,2% من السكان في بيروت أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ %3,8 في الفصل الأول من 2019. إلى ذلك، تراجع الطلب على الشقق السكنية في كافة فئات الدخل في الفصل الثاني من 2019.

وفي قراءة لنتائج المؤشر اعتبر كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل أن «تراجع الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الثاني من العام سببه التدابير غير الواضحة في موازنة 2019 والتصاريح المُبهمة والمتناقضة لبعض السياسيين بخصوص دعم الفوائد على القروض السكنية، ما أدّى إلى دفع المشترين المحتملين إلى التروي واتباع نهج الانتظار والترقب».

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