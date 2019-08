A + A -

نشر سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى صورتين تجمعه برئيس الحكومة سعد الحريري، خلال زيارة الأخير لجامعة جورج تاون في العاصمة الأميركية حيث أتم دراسته، وأرفق الصورتين بالتالي:



"Accompanying Prime Minister Saad Hariri on a visit to his alma mater Georgetown University in Washington DC.

مرافقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في زيارة لجامعة جورج تاون في واشنطن حيث أتم دراسته."