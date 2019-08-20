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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 20-08-2019

20
AUGUST
2019
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البناء

كواليس
تداول ناشطون في البحرين تعليقاً على إعلان ملك البحرين بعد فشل مشروع إنشاء قوة دولية بقيادة أميركية لتأمين الملاحة في الخليج بوجه التهديدات الإيرانية عزم حكومته زيادة أنشطتها في الحماية البحرية للملاحة وذكر النشطاء في تعليقهم بموقف حكام البحرين قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية بإعلان الحرب على اليابان إستجابة لطلب بريطاني أميركي وضع كشرط لقبول طلب الإنضمام للأمم المتحدة آنذاك، وختم الناشطون تعليقهم بسؤال الملك لماذا تصرّون على جعل بلدنا موضوعاً للتندّر…؟

اللواء
لغز
تبيَّن لمدققين في لوائح الفائض أن معلومات مغلوطة، وجداول صحيحة، أقحمت ضمن جداول وهمية لتكبير حجر الفائض الوظيفي؟

غمز
تباع العملة الأجنبية بالسوق، بأسعار مختلفة عمّا هو معلن لدى افتتاح البورصة وإقفالها..

همس
قطع مرجع رسمي الشك باليقين إزاء جملة متداخلة من التحليلات الخاطئة، حول تمايز داخل فريقه..

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