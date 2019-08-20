عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 20-08-2019

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الأخبار

معركة خان شيخون: طريق إدلب تمرّ من هنا

عون: مع «سيدر» و«ماكنزي»!

البناء

عون: لا تشتكوا على جبران بل حاوروه... وبو صعب يدافع عن الجيش بوجه حملة القوات

الجيش السوري يقصف أرتال الأتراك... وبوتين: ندعم سورية في معارك إدلب ضد الإرهاب

اللواء

عون: لن أرضخ للضغط الأميركي ومقاييس الإستراتيجية الدفاعية تغيّرت

تزاحُم ملفّات أمام مجلس الوزراء الخميس.. والتصنيف السلبي على الطاولة نهاية الأسبوع؟

مواقف عون للداخل والخارج لمحو سوء الأداء السياسي لحادثة "قبرشمون"

الجمهورية

مخاوف من تصنيف سلبي للبنان

باسيل يهدأ: الآتي من واشنطن "مش مزحة"!

الديار

سوريا حسمت موقفها بشأن ادلب وتسيطر على الطرق الدولية حماه ـ دمشق ـ حلب