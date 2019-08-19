في قصر بيت الدين، دردشة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الصحافيين

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الشائعة بحق الوطن ومؤسساته وكيانه مرفوضة ولاسيما عندما تهدد مالية الدولة. الكلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الصحافيين في بيت الدين. ومن هنا كان وجوب الدعوة لاجتماع مالي اقتصادي في بعبدا قال رئيس الجمهورية الذي اكد العمل الحفاظ على الليرة، ووعد اللبنانيين بأن القضايا التي تزعج المواطنين ستلقى تحسنا تدريجيا قريبا



رئيس الجمهورية يؤكد التزام لبنان بتوصيات سيدر نافيا انزعاج بعض الدول الاوروبية من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية كما شدد على السير بخطة ماكينزي. لكن ماذا عن الكلام عن ضغوطات اميركية؟



نحن لم نتبلغ هذا الامر اجاب، ردا عن عقوبات قد تطال اشخاصا مسيحيين من حلفاء حزب الله. وفي موضوع الاسترايجية الدفاعية قال:



حول مستقبل العمل الحكومي لفت الرئيس عون الى ان التعيينات ستناقش معتبرا ان الالية التي يصر البعض عليها وضعت في ظرف معين وهي ليست قانونا ولم ينص عليها الدستور، اما عن استكمال العهد تطبيق الطائف



الرئيس عون تطرق الى ما يقال عن علاقته بالوزير جبران باسيل.



رئيس الجمهورية بشر اللبنانيين بأن في 13 ايلول سيتم التصويت على مبادرته باختيار لبنان لانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوارمن اجل نشر ثقافة السلام في العالم.