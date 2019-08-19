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كفرنيس احتفت بالنائب البطريركي المنتخب المطران أنطوان عوكر

نتمنّى لبعضنا البعض عودة مباركة لأهل الجبل متخطين كلّ الصعوبات التي مرّت عليه

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إحتفت كفرنيس في الشوف بالنائب البطريركي المنتخب المطران أنطوان عوكر وأعدّت له إستقبالًا حاشدًا في ساحة كنيسة مار الياس. وترأس المحتفى به يحيط به كاهن الرعيّة الخوري شكرالله شهوان والخوري جوزف نايل، قدّاس شكر شارك فيه رئيس الرهبانيّة الأنطونيّة الآباتي مارون أبو جودة والنائب الأسقفي العام لأبرشيّة صيدا ودير القمر المونسنيور مارون كيوان ورئيس دير مار مارون في مجدل المعوش الأب سمير غاوي ولفيف من الكهنة. وحضر القدّاس وزير المهجرين غسّان عطالله والنائب الدكتور ماريو عون ورؤساء بلديات ومخاتير كفرنيس والبلدات المجاورة. وقبيل بدء القدّاس ألقى الدكتور ألبير خوري كلمة ترحيب وشكر جاء فيها: سئلت عما كان إذا كان سيادة أبينا المطران أنطوان عوكر من كفرنيس، لنقيم له هذا التكريم. قلت للسائلين نحن المكرمين بحضوره إلى بلدتنا فيبارك أرضها وأبناءها.

الأسقف بالنسبة لي ليس أسقفًا لمنطقة بل هو أسقف لكلّ لبنان.

سيدنا الشكر لك تلّبي دعوتنا وشكر لكهنة كفرنيس وأهلها.

والشكر دائمًا الربّ الذي يبارك مقاصدنا لخير وطننا وبلدتنا.

وبعد الإنجيل المقدّس ألقى المطران عوكر عظة إستهلها بشكر أبناء كفرنيس على عاطفتهم ومحبّتهم، وقال: بعد إستئذان راعي أبرشيّة بيروت المطران بولس عبد الساتر، أحبّ أهل كفرنيس وكهنتها أن أحتفل بقدّاس شكر في هذه البلدة العزيزة المباركة.

وقال: قراءة الإنجيل في القدّاس ليست لمعرفة ماذا حصل مع يسوع منذ ألفي سنة، بل لنأخذ مما حصل عبرة لنا في حياتنا. نحن نعتقد أن بشارة يسوع هي للفقراء "طوبى للفقراء بالروح". نعتقد أن يسوع أتى من أجل الفقراء. إنجيل زكّا يقول لنا عكس ما نعتقد. زكّا كان رجلًا غنيًّا. هذا الرجل الغني كان يقول أنه لا يمكنه الوصول إلى كماله وإلى خلاصه إلا إذا إلتقى بيسوع. إنجيل زكّا يقول لنا، أن يسوع جاء ليخلّصنا مهما كانت حالتنا . فرحون أو حزانى، أغنياء أو فقراء، صحتنا جيدة أو مرضى، المسيح جاء ليخلّصنا مهما كان وضعنا. إذًا عليكم أن تقيموا علاقة مع يسوع الذي جاء من أجل كل الناس. نعم علينا ألا ننظر إلى الإنسان أنه خاطىء، بل علينا أن ننظر أن الروح القدس سيحلّ عليه ليتوب عن خطيئته. بمسيرتنا نحو يسوع نواجه تحديّات وصعوبات ولكن الإنجيل يقول لنا: لا تتوقفوا عند هذه الصعوبات... صعوبات الخطيئة. إبن الإنسان جاء يبحث عن الخاطىء ليخلّصه. يسوع يمرّ دائمًا إلى جانبنا فلنفتح أعيننا وقلوبنا له. يسوع هو الذي يبحث عنّا ولسنا نحن مَن نبحث عنه. رحمة يسوع ومشيئته معنا دائمًا، فلنفتح قلوبنا له لأن إرادة الآب هي خلاص الجميع.

وقال المطران عوكر: نتمنّى لبعضنا البعض عودة مباركة لأهل الجبل متخطين كلّ الصعوبات التي مرّت على هذا الجبل ونعمة ربنّا تنشّط هذه المنطقة من خلال مجالات العمل لأبنائها صيفًا وشتاء. البقاء في الأرض أساس في حياتنا.

مأدبة عشاء

وبعد القدّاس أولم الدكتور ألبير خوري تكريمًا للمطران عوكر والمشاركين، في دارة العائلة.