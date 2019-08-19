هيئة قضاء بعلبك رداً على حبشي: المحاولة اليائسة للتفريق بين التيار ورئيسه باتت أضحوكة

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بيان صادر عن هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر.

طالعنا سعادة النائب أنطوان حبشي خلال مقابلة له على قناة الجديد بجملة مواقف منها ما يتعلق بالتيار الوطني الحر ورئيسه ولاسيما قوله ان "الوزير جبران باسيل عابر و نحن لم نتفاهم معه إنما مع الوطني الحر و شريحة من المواطنين"

لذلك توضح الهيئة الأمور التالية:

اولاً: ان اتفاق معراب تم التوقيع عليه من قبل شخصين كلّ منهما يمثل تيارا او حزبا اي رئيس التيار الوطني الحر الوزير باسيل ورئيس القوات سمير جعجع... فهل تحولت مشكلة العدّ إلى مشكلة نظر او ذاكرة؟

ثانياً: ان المحاولة اليائسة البائسة للتفريق بين التيار ورئيسه باتت أضحوكة، فالتيار واحد رئيساً ووزراء ونوابا ومناضلين.

ثالثاً: اذا كان المقصود بكلمة "عابر" العابر للطوائف فنعم ان الوزير باسيل وتياره عابران للطوائف و المناطق و ال٥٠٠٠ آلاف منتسب للتيار من الطوائف الإسلامية شرف ووسام وأكبر دليل على وطنيته وانفتاحه على جميع اللبنانيين.

رابعا: كنائب عن بعلبك-الهرمل ندعو سعادته إلى العمل على انماء هذه المنطقة المحرومة التي لم يتغيّر فيها شيء منذ تاريخ انتخابه حتى اليوم.

خامسا: كان الاجدى بالنائب حبشي توجيه الشكر لفخامة الرئيس العماد ميشال عون والوزير باسيل على قانون الانتخاب الجديد الذي سمح له بالوصول إلى النيابة في بعلبك-الهرمل... لكن في كل الاحوال، لعل الافضل يا سعادة النائب

ان تبذل جهدك وتجمع قواتك كي لا تكون انت هو "العابر" في بعلبك-الهرمل... فالمثل بيقول "غمّض عين فتّح عين".