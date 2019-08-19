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هيئة قضاء زحلة رداً على المعلوف: نذكره بأن الوزير باسيل هو وحده من قدم تنازلا علنيا عن السرية المصرفية

19
AUGUST
2019
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طالعنا اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب السابق جوزيف المعلوف بحديث صحافي يهاجم به الوزير جبران باسيل متهما اياه بانه يتمتع بفكر نرجسي الغائي وطالبه بكشف عن حسابه علنيا وابراز امواله المنقولة وغير المنقولة للمجلس الدستوري..
هنا نذكر المعلوف ان الوزير باسيل هو اول من طلب بنفسه هذا الامر وهو الوحيد بتاريخ الجمهورية اللبنانية من قدم تنازلا علنيا ومباشرة عبر الهواء في حلقة تلفزيونية مع مرسيل غانم عن السرية المصرفية وطلب منه الاطلاع على حساباته وكل ما يملك ولما لم يتابع غانم الموضوع عاد باسيل وطلب من قناة الجديد الامر نفسه ايمانا منه بالشفافية ولدحض الشائعات التي تتناوله يوميا...كما ونذكر المعلوف ان تكتل لبنان القوي تقدم باقتراح قانون لاسترداد الاموال المنهوبة من الدولة وهنا تكمن الشفافية وحرص التكتل كما الوزير باسيل على اموال الدولة وليسوا ممن ينهبونها كما يفعل كثيرون وانت كنت نائبا لمدة طويلة ولم تتحرك يوما بهذا الاتجاه..فكفوا عن استعمال اساليب التحريف والتزوير والتعرض لكرامات الناس من غير وجه حق..اما ان تتهم رئيس التيار الوطني الحر بالالغاء فهذا قمة الوقاحة خصوصا ان من سعى لاقرار القانون الانتخابي الذي اعطى الجميع التمثيل الصحيح ومنهم الفريق الذي تنتمي اليه فهو الوزير باسيل والتيار بذاته...هذا الاسلوب بات سخيفا ولن ينطلي على كل وطني شريف يعي حقيقة الامور...
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