وهاب زار الرئيس عون في قصر بيت الدين على رأس وفد من مشايخ وأهالي وفعاليات المنطقة

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أكّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على أن "فخامة الرئيس بالنسبة لنا ليس فقط رئيس البلاد بل رئيس مؤسس لوطن نحلم به، مؤكداً أن الجبل لا ينهض إلا بالتحالف الدرزي - المسيحي، متسائلاً هل سنبقى أسرى صراعاتنا أم نستجيب لطموحات شبابنا في التطوير والإنماء في الجبل"، كلام وهاب جاء خلال زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بيت الدين، على رأس وفد من المشايخ وفعاليات منطقة الجبل من الشوف الى إقليم الخروب وعاليه ضم رؤساء بلديات ومخاتير.

ومما جاء في كلمة وهاب بعد الترحيب:

"فخامة الرئيس على بعد مئات الأمتار من هنا كان فخرالدين المعني الكبير الذي امتدت إمارته من صفد حتى حلب وشرقاً حتى تدمر، وأسس لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي، وأنت يا فخامة الرئيس أعرفك جيداً، وأعرف أن فخرالدين هو مَن يسكنك، المؤسس الوحدوي اللبناني الحقيقي الذي جعل من الشوف عاصمة الإمارة المتحررة الى حد ما ضمن السلطنة العثمانية".

وتابع: "نحن يا فخامة الرئيس، أبناء الجبل مازال في عقل كل واحد منا فخرالدين وحلم فخرالدين، نحن وإيّاكم أسسنا لبنان، ورغم كل المتغيرات الديمغرافية مازال في ذهننا أننا نحن الحكام والمؤسسون وهذا أمر لا يفهمه كثيرون، ولكن فخامتك تعرف الجبل جيداً بأن لبنان لن يكون بخير إذا لم يكن الجبل بخير".

ولفت وهاب الى أنه "بين الدروز والمسيحيين مئات السنين من التحالف وسنوات قليلة من النزاع، فلنستعيد سنوات التحالف وننسى سنوات النزاع والصراع، فالجبل لا ينهض إلا بتحالفنا، وعندما كان التحالف قائماً أتينا الى الجبل بأفضل الزراعة وبأفضل الصناعة وبفن العمارة وبالتطوير، وفي أشهر الصراع القليلة دمّرنا ما بنيناه، فهل سنبقى نعيش أسرى صراعاتنا أم نستجيب لطموحات شبابنا في التطوير والإنماء؟".

وقال وهاب: "فخامة الرئيس، أنت بالنسبة لنا لست فقط رئيس البلاد، بل أنت رئيس مؤسس لوطن نحلم به، وطن كنا قادرين على صنعه منذ أربعماية عام، فما بالنا اليوم نعجز عن تجديد التجربة؟".

وختم كلمته بالقول: "فخامة الرئيس نريد الوطن الذي وعدتنا به، وطن مؤسسات وقانون وشفافية، وطن يفتخر أبناؤه بالإنتماء إليه، وطن يستعيد مغتربيه ويصنع مستقبلاً لخريجيه، وطن لا يقف فيه مريض واحد على باب مستشفى وطالب خارج الجامعة لعجزهما عن تأمين المال".

وتابع: "فخامة الرئيس، أنت هنا اليوم على كرسي فخرالدين، فلنعد نحن وإياكم الشوف والجبل الى سابق عزّه، فلنعزز وضع المقيم بالإنماء المتوازن، ولنعزز إقامة العائد بالمشاريع الاستراتيجية، أما الترحيب، فلست هنا لأرحب بكم، فليس بيت الدين بيتك، بل لك في كل قلب من قلوبنا بيت، أطال الله بعمركم وسدد خطاكم".

من جهته أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "لا وحدة للبنان من دون وحدة الجبل المعروف بشقيه الدرزي المسيحي ووعد مني لكم بتخصيص الجبل بمشاريع إنمائية لتثبيت إقامتكم في مناطقكم وقراكم، وأعرف كيف أفي بالوعد".