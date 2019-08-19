living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهاب زار الرئيس عون في قصر بيت الدين على رأس وفد من مشايخ وأهالي وفعاليات المنطقة

19
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على أن "فخامة الرئيس بالنسبة لنا ليس فقط رئيس البلاد بل رئيس مؤسس لوطن نحلم به، مؤكداً أن الجبل لا ينهض إلا بالتحالف الدرزي - المسيحي، متسائلاً هل سنبقى أسرى صراعاتنا أم نستجيب لطموحات شبابنا في التطوير والإنماء في الجبل"، كلام وهاب جاء خلال زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بيت الدين، على رأس وفد من المشايخ وفعاليات منطقة الجبل من الشوف الى إقليم الخروب وعاليه ضم رؤساء بلديات ومخاتير.

 

ومما جاء في كلمة وهاب بعد الترحيب:

"فخامة الرئيس على بعد مئات الأمتار من هنا كان فخرالدين المعني الكبير الذي امتدت إمارته من صفد حتى حلب وشرقاً حتى تدمر، وأسس لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي، وأنت يا فخامة الرئيس أعرفك جيداً، وأعرف أن فخرالدين هو مَن يسكنك، المؤسس الوحدوي اللبناني الحقيقي الذي جعل من الشوف عاصمة الإمارة المتحررة الى حد ما ضمن السلطنة العثمانية".

وتابع: "نحن يا فخامة الرئيس، أبناء الجبل مازال في عقل كل واحد منا فخرالدين وحلم فخرالدين، نحن وإيّاكم أسسنا لبنان، ورغم كل المتغيرات الديمغرافية مازال في ذهننا أننا نحن الحكام والمؤسسون وهذا أمر لا يفهمه كثيرون، ولكن فخامتك تعرف الجبل جيداً بأن لبنان لن يكون بخير إذا لم يكن الجبل بخير".

ولفت وهاب الى أنه "بين الدروز والمسيحيين مئات السنين من التحالف وسنوات قليلة من النزاع، فلنستعيد سنوات التحالف وننسى سنوات النزاع والصراع، فالجبل لا ينهض إلا بتحالفنا، وعندما كان التحالف قائماً أتينا الى الجبل بأفضل الزراعة وبأفضل الصناعة وبفن العمارة وبالتطوير، وفي أشهر الصراع القليلة دمّرنا ما بنيناه، فهل سنبقى نعيش أسرى صراعاتنا أم نستجيب لطموحات شبابنا في التطوير والإنماء؟".

وقال وهاب: "فخامة الرئيس، أنت بالنسبة لنا لست فقط رئيس البلاد، بل أنت رئيس مؤسس لوطن نحلم به، وطن كنا قادرين على صنعه منذ أربعماية عام، فما بالنا اليوم نعجز عن تجديد التجربة؟".

وختم كلمته بالقول: "فخامة الرئيس نريد الوطن الذي وعدتنا به، وطن مؤسسات وقانون وشفافية، وطن يفتخر أبناؤه بالإنتماء إليه، وطن يستعيد مغتربيه ويصنع مستقبلاً لخريجيه، وطن لا يقف فيه مريض واحد على باب مستشفى وطالب خارج الجامعة لعجزهما عن تأمين المال".

وتابع: "فخامة الرئيس، أنت هنا اليوم على كرسي فخرالدين، فلنعد نحن وإياكم الشوف والجبل الى سابق عزّه، فلنعزز وضع المقيم بالإنماء المتوازن، ولنعزز إقامة العائد بالمشاريع الاستراتيجية، أما الترحيب، فلست هنا لأرحب بكم، فليس بيت الدين بيتك، بل لك في كل قلب من قلوبنا بيت، أطال الله بعمركم وسدد خطاكم". 

من جهته أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "لا وحدة للبنان من دون وحدة الجبل المعروف بشقيه الدرزي المسيحي ووعد مني لكم بتخصيص الجبل بمشاريع إنمائية لتثبيت إقامتكم في مناطقكم وقراكم، وأعرف كيف أفي بالوعد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout