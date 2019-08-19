بو صعب: ما فعلته "القوات" ظلم

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اعتبر وزير الدفاع إلياس بو صعب، في مؤتمر صحافي، ان "الهجوم الذي حصل خلال الفترة الماضية هو هجوم سياسي يستهدفني ويستهدف المؤسسة العسكرية".

وقال: "تبين ان الشاحنة المسروقة سرقت في 17/1/2019، أي قبل تشكيل حكومتنا وتمت سرقتها من خارج المرفأ"، مؤكدا ان "الشاحنة بقيت داخل الأراضي اللبنانية وهي لم تتمكن من المرور إلى سوريا لأن المعابر غير الشرعية كانت مقفلة".

وتابع: "أنا مستعد لأتحمل كل شيء قبل المؤسسة العسكرية ولست مضطرا لأختبئ خلف هذه المؤسسة"، مؤكدا ان "الهجوم ليس على الجيش بل على وزير الدفاع"، وتوجه وأنتم تعرفون على من تطلقون النار ولا أحد يعتقد أنني أختبئ خلف المؤسسة العسكرية لعمل أقوم به".

واكد انه "من أطلق ملف الحدود غير الشرعية قبل "القوات"، وقال: "أنا من أعلن عن مهمات الجيش في مجلس الوزراء وشرحتها للنائب جورج عدوان".

وقال: "ما فعلته "القوات" ظلم ونحن أم وأب هذا الملف، وهي تعتبر أنها تحيد الجيش وتحمل وزير الدفاع المسؤولية، والجيش مسؤول عن إقفال الحدود وهو يحقق إنجازات يومية".