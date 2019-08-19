مصادر اللقاء الديموقراطي: الاجتماع بالرئيس عون "ودّي وايجابي جداً"

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وصفت مصادر "اللقاء الديموقراطي النيابي" اجتماع الوفد النيابي الوزاري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيت الدين، بأنه "ودّي وايجابي جداً".

وقالت المصادر لصحيفة "اللواء": "اكّدنا خلاله ان مصالحة الجبل ثابتة ولن تهتز، خاصة ان الرئيس عون اضاف اليها كثيرا بزيارته دار المختارة عام 2010".

كذلك، علمت "اللواء" من مصادر مطلعة ان زيارة وفد نواب الحزب التقدمي الأشتراكي للرئيس عون في قصر بيت الدين كان ضروريا ووصفت الأجواء بالجيد حيث دار كلام عن اهمية لقاء المصارحة والمصالحة في قصر بعبدا وضرورة متابعته من خلال الأجراءات التي اتفق عليها وتنقية الأجواء بشكل نهائي وان يأخذ القضاء مجراه في ملف التحقيق لأنه بذلك لن يشعر اي طرف بأنه مغبون بأي قضية تحصل.

وافادت المصادر ان للحديث تتمة في اللقاء المرتقب بين الرئيس عون والنائب السابق وليد جنبلاط بعد عودته من الخارج.