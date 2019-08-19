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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "الاولويات تحولت بعد اجتماعات بعبدا الأخيرة الى أولوية استراتجية واحدة هي المالية والاقتصادية، يُمَهَّد لها بأولوية سياسية ألخّصها بكلمتين كما تمّ تأكيدها ببعبدا "صفر مشاكل"، وهو ما يتيح للبنان وقطاعاته المالية والاقتصادية ضمن مناخ من الاستقرار السياسي، امكانية استعادة الثقة محلياً وخارجياً".

واشار كنعان الى انه "اتخذ القرار بتنفيذ موازنة ٢٠١٩ وتوصيات لجنة المال بحذافيرها واحالة واقرار موازنة ٢٠٢٠ في موعدها الدستوري لأول مرّة منذ الطائف، كما وضع الخطط التنفيذية في الملفات المالية والاقتصادية المطروحة، من تهرّب ضريبي وجمركي وكهرباء ورفع معدلات النمو بالتوازي مع اعداد موازنة ٢٠٢٠، برعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة".