أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 19-08-2019

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الأخبار



بو سليمان لإعادة النظر في نظام الكفالة؟

علمت «الأخبار» أن وزير العمل كميل بو سليمان يبحث في إعادة النظر في نظام الكفالة العنصري المعتمد في لبنان لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، وفي حرمان قانون العمل «الخدم في منازل الأفراد» من الحماية والحقوق التي تتمتع بها الفئات العاملة الأخرى.





البناء



كواليس

قالت مصادر إعلامية تركية انّ الرئيس التركي رجب أردوغان يسعى لرفع سقفه التفاوضي مع روسيا عبر الإعلان عن التفاهم مع الأميركيين على المنطقة الآمنة بحيث تتمّ مقايضة تسهيل عملية إدلب بالتعاون السوري التركي في شرق الفرات بينما يسعى الأميركيون مثله لرفع سقفهم التفاوضي مع روسيا لمقايضة الوجود الأميركي والسيطرة الكردية بالوجود الإيراني وتوقعت المصادر أن تتبلور الصورة بوضوح مع تقدّم الجيش السوري في عملية إدلب…

الجمهورية



إتفق أن يزور رئيس حزب سيادي رئيس الحكومة سعد الحريري بعد عودته من الولايات المتحدة بغية البحث في التعيينات.

نقل عن دبلوماسي أجنبي قوله أمام مسؤول لبناني أنه لم يعد ضرورياً إعلان أسماء الشخصيات التي تخضع للعقوبات في لبنان والمنطقة، لأن مثل هذه القرارات يمكن تطبيقها بكامل مندرجاتها من دون إعلانها.

يستعد أحد الوزراء لكل الإحتمالات التي يمكن أن يواجهها دفاعاً عن موقفه من تطبيق أحد القوانين الأساسية التي تعني الإقتصاد اللبناني، ويؤكد أمام زواره أن تنفيذ مضمون القرار من مسؤوليته، ولا لزوم للكثير من التفسيرات الدستورية والقانونية.