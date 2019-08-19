صفي الدين: العقوبات لن تغيّر في الوقائع شيئاً

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أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين أن «كل ما يقوم به الأميركيون من عقوبات وتهديدات واستهداف - وفيه ظلم وتعدٍّ وعدوان على رجال أعمال وعلى أناس -، كل ما يفعله الأميركي وكل ما تسمعونه من الأميركي لا تهتموا له ولأفعاله، لأنه لن يغير في الوقائع شيئاً. فالأميركي حاول وفشل، والأميركي أصيب بخيبات كثيرة، لذا على مستوى لبنان وبواقعية تامة، بإمكان الأميركي أن يوجد له أصدقاء ومتنفعين في لبنان، وبإمكانه أن يجند عملاء له في لبنان، لكن ليس بإمكان الأميركي بعد اليوم، وبعد كل التجارب التي مضت، أن يسوق لبنان إلى سياساته وإلى أولوياته. هذا أمر انتهى». وشدّد على أن «أميركا بضغطها وحضورها وسياسييها وتصريحاتها وتهديداتها وعقوباتها ودعمها للإسرائيلي وكل ما تضغط به على المنطقة وعلى لبنان لن يمكّنها من أن تعود إلى لبنان لتكون لها كلمة الفصل. هذا زمن ولّى».