تسرب غاز من مركز للشؤون في صور يثير هلعا في المبنى

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور حيدر حويلا، أن حالة من الهلع سيطرت على سكان مبنى في صور، نتيجة انبعاث رائحة غاز قوية، لم تتحدد بداية أسبابها ومصدرها، ما دفع عناصر الدفاع المدني إلى تحذريهم للاتخاذ الاجراءات اللازمة ومنع من هم خارج المبنى من دخوله.

وفي التفاصيل أن سكان مبنى جون حلبي في صور، شموا رائحة غاز، فبادرت مديرة مركز الخدمات الانمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في صور رنا جهمي، إلى الاتصال بالدفاع المدني التابع ل"كشافة الرسالة الاسلامية"، مرجحة أن يكون تسرب الغاز من داخل المركز الكائن في المبنى المذكور.

وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني إلى المكان، ومنعوا جهمي من الدخول إلى المركز، كما حذروا سكان المبنى من إشعال أي شيء والانتباه، وسادت حالة من الهلع إلى أن تمكن أحد العناصر من الدخول إلى المركز عبر إحدى الشرفات، وتبين أن الغاز كان يتسرب من القارورة في المطبخ، فعالج الأمر وفتح النوافذ والأبواب.

وقال أحد عناصر الدفاع المدني، أن "العناية الالهية حالت دون وقوع كارثة لو انفجرت القارورة، قبل الاتصال بنا".