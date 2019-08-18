تعميم صورة قاصر عُثر عليها في بعلبك

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

الساعة 21.30 من تاريخ 17/8/2019 وفي محلة مرجة رأس العين ، عثرت دورية من مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على قاصر من الجنسية اللبنانية تُدعى زينب محمد نور، تولّد عام 2003 (حسب أقوالها) وصرّحت بأنها قد غادرت منزل ذويها الكائن في بيروت محلة جسر الكولا بالقرب من موقف الصّاوي منذ حوالي الشهر، ومن تاريخه لا تعرف أي شيء عن أهلها، علما بأنها تعاني من قلة إدراك ولا تجيد القراءة والكتابة.

لذلك، وبناء لإشارة القضاء المختص، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، وتطلب من الذين يعرفونها أو يعرفون أي شيء عن ذويها، إبلاغهم الحضور أو الاتصال بالمخفر المذكور على الرقم: 370800/08، لإجراء المقتضى القانوني، تمهيداً لاستلامها.