إشكالات واعتقالات في مطار بيروت

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نشرت صفحة "وينيه الدولة" على الفيسبوك خبر مفاده وقوع اشكالات في مطار بيروت نتيجة الزحمة وارتفاع عدد المسافرين وقالت الصفحة في منشورها "على اثر الزحمة الجنونية التي وقعت في مطار بيروت، كثرت الاشكالات والشجارات بين المسافرين بعضهم مع بعض وبين المسافرين والقوى الامنية على خلفية الدور واحقية المرور، وكانت القوى الامنية تقدم على التدخل واعتقال المسافرين "المشاغبين" وتسطير محاضر ظبط بحقهم قبل ان يعاودوا الى اطلاق سراحهم، البعض ليلتحق برحلته المقررة والبعض الاخر يتم حجزه داخل مخفر المطار وتذهب عليه رحلته المقررة ويضطر الى العودة الى بيروت وتكبد مئات الدولارات الاضافية لاعادة حجز مقعد على الطائرة ونحن في وقت الذروة كما هي حال المواطن اللبناني رمزي سيف الدين الذي اتصل ب"صفحة وينيه الدولة" شاكياً عن عدم تمكنه من اللحاق برحلته بسبب احتجازه من قبل جهاز امن المطار والسفارات في مطار رفيق الحريري الدولي".