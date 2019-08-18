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المطران العمار للرئيس عون: وجودكم في بيت الدين يعزز وجودنا ويشجع على العودة اليها والاستقرار وكلام فخامتكم بالأمس عامل اطمئنان

18
AUGUST
2019
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رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى شاركا المؤمنين في حضور قداس الاحد في بيت الدين
 
شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة نادية الشامي عون، ابناء بيت الدين في قداس الاحد في كنيسة مار مارون في بيت الدين، والذي احتفل به راعي ابرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، في حضور وزير المهجرين غسان عطالله ورئيس بلدية بيت الدين السيد طوني عازار، والمخاتير وعدد من ابناء البلدة.
 
وعاون المطران العمار في القداس نائب راعي الابرشية المونسنيور مارون كيوان، وكاهن الرعية الاب طانيوس طانيوس والشماس ادوار شاهين، وخدمت القداس جوقة الرعية.
 
بعد الانجيل المقدس، القى المطران العمار كلمة رحب فيها بالرئيس عون واللبنانية الاولى في بيت الدين، وقال: 
 
"فخامة الرئيس، حضوركم الأبوي بيننا يعزز حضورنا في هذه المنطقة ويثبت ما نقوم به عبر تشجيع اهلنا على العودة الى ديارهم والاستقرار فيها، ولو لفترة من السنة، وهذا ما قلتموه لنا البارحة في لقائنا معكم.
 
اننا هنا لنشهد لأهمية هذا الحضور الآمن والتعاون مع كل ابناء هذا الجبل المبارك، ولنشجع بقدر استطاعتنا اهلنا الذين لم يعودوا بعد خوفا من وضع سياسي واقتصادي. وقد طمأننا كلامكم البارحة بان لا عودة الى الحرب او الى التنازع البغيض بين ابناء هذا الجبل. وهذا يعزز رسالتنا الروحية والاجتماعية وخصوصا الوطنية. 
 
انكم يا فخامة الرئيس مع كل معاونيكم دائما في صلاتنا لكي يمدكم الرب بالصحة والعافية لتكملوا رسالتكم المباركة، ويبارك كل مساعيكم الخيرة في سبيل اعلاء شأن وطننا الحبيب لكي يبقى وطن الرسالة. والف شكر على حضوركم بيننا.
 
ايها الاحباء اهل بيت الدين، نتشرف معكم بحضور فخامة الرئيس في ما بيننا ونطلب معكم من الله لوطننا السلام والامان بعهد فخامته وفي كل العهود الآتية.
 
ان رعية مار مارون بيت الدين وبداية كنيستها الاثرية، تأسست مع الأمير بشير الشهابي الكبير بعدما ربح احدى المعارك ونفذ ما وعد به الله، وشيد الكنيسة ثم طلب من غبطة البطريرك حبيش في زيارة له الى بيت الدين، بأن تكون الابرشية هنا مستقلة عن بكركي وكاتدرائيتها، ولبى البطريرك الطلب. ومنذ ذلك الوقت، وحين تسنح الظروف ومع تأسيس لبنان الكبير واستقلاله، اعتبرت بيت الدين كما في ظروف تأسيسها، رعية الرئيس.
ونحن نفتخر ان فخامتكم اليوم في هذا القداس، اردتم ان تحافظوا على هذا التقليد العريق. وها هي رعيتكم حولكم، اجتمعت لتفرح معكم بهذا الحدث الروحي، وتطلب لكم من الله طول العمر والتوفيق في مساعيكم الخيرة من اجل لبنان نفتخر به ارثا حضاريا وروحيا واجتماعيا وسياسيا، نقدمه بفخر لاولادنا ولأجيالنا الطالعة.
 
والف شكر لكم على هذه الزيارة الروحية المباركة، ولكل معاونيكم العاملين بفخر تحت رعايتكم في وطننا الحبيب لبنان".
 
وبعد نهاية القداس، قدم المطران العمار ورئيس البلدية الى الرئيس عون ايقونة القديس مارون التذكارية عربون محبة ووفاء وتقدير.
 
بعد ذلك انتقل الرئيس عون واللبنانية الاولى والمطران العمار الى صالون الكنيسة حيث صافح رئيس الجمهورية المؤمنين الذين حضروا القداس والذين حرصوا على الترحيب به في بيت الدين.
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