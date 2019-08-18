طقس منتصف آب غائم

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الإثنين:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيان، سرعتها بين 15 و 40 كلم بالساعة.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80 بالمئة.

- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء:29 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06,02 ساعة غروب الشمس: 19,21 .