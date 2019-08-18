"قرار قضائيّ" خارج عن المألوف... إليكم التفاصيل

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أعلن الإعلامي جو معلوف على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف اتخذ قراراً خارجاً عن المألوف بحق القاصرين اللذين كانا قد تشاجرا بعد تبادل شتائم تمس بالطائفية ما أدى الى اشكال وتضارب وعراك.

وكشف معلوف أن قاضي التحقيق نديم الناشف وأثناء الجلسة مع القاصرين بوجود مندوبة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان وبوجود ذويهما، وبعد ان أبديا حسن نية للمصالحة وتبادلا الاعتذارات والقبلات في الجلسة، حدد لهما جلسة أخرى وطلب من كل منهما أن يقدم فيها ورقة مؤلفة من صفحتين تتضمن آيات من القرآن والانجيل عن المسامحة والمحبة.

وشكر معلوف القاضي الناشف لاتخاذه قرارات مميزة واستبدال العقوبات باجراءات وأحكام توجه وتحمي وتدعم القاصرين وتقرب من وجهات النظر وتحمي السلم الأهلي.