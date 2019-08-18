بدء الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر البدانة في عين المريسة

A + A -

بدات وزارة الصحة الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر البدانة تحت شعار "صحتك ما بتحمل، خفف وزن عليها"، من عين المريسة، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، بالتعاون مع novo nordisk، في حضور اخصائي في الغدد والسكري، اخصائي تغذية، ومدرب رياضي وحضره حشد من اللبنانيين.

وتهدف الحملة لرفع الوعي لدى المواطنين حول مخاطر البدانة من خلال التشديد على "أن البدانة لها مخاطر صحية عدة ويمكن علاجها أو تفاديها، بخاصة أن السيطرة على البدانة تساعد على الحماية من الإصابة بأمراض أخرى كثيرة مثل داء السكري على سبيل المثال.

تستمر الحملة في عين المريسة اليوم من الساعة 6 مساء حتى 10 ليلا، وتنتقل بعدها الى صور في 24 اب، زحلة 31 اب، جبيل 7 ايلول وطرابلس 14 ايلول.