بالصور عرس جماعي في الهرمل...

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رعى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله العرس الجماعي الحادي والعشرين، الذي نظمته نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع، في الهرمل ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة في البقاع.

إثنان وستون شابًّا وفتاة من مختلف بلدات وقرى البقاع شاركوا في حفل العرس الجماعي الذي حضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، النائب السابق نوار الساحلي، مسؤول وحدة النقابات والعمال في الحزب هاشم سلهب، مسؤول منطقة البقاع حسين النمر، فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية ونقابية وحشد من ذوي العرسان.

النمر نقل الى العرسان تحيات السيد نصر الله ودعاءه بالتوفيق والسداد، داعيًا الشباب الى "الذهاب نحو بناء أسرهم بشكل صحيح وسليم وقوي ينتج مجتمعًا آمنًا وطيّبًا".

وأضاف: "أننا نحتاج إلى أن يكون مجتمعنا آمنا تنمويا، ولذلك يسعى نواب بعلبك - الهرمل لاستجلاب مشاريع للمنطقة"، آملا في "أن يقر سريعا مجلس إنماء بعلبك - الهرمل وهو على طاولة البحث، وأن يكون سد العاصي ومشروع الضم والفرز وأن ننفذ مشروع الطرقات المقر في مجلس الإنماء والإعمار في المنطقة ومشاريع الجامعة والصحة وغيرها".

وختم النمر بالقول: "أننا نعول كثيرا على تكتل نواب بعلبك - الهرمل لتحقيق المشاريع الكثيرة للمنطقة ولاستجلاب المزبد من المشاريع التنموية".

الحفل اختتم بتوزيع هدية مادية من نصرالله للعرسان.