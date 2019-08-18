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الجيش السوري يسيطر على جبل النار

18
AUGUST
2019
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حقق الجيش السوري، فجر اليوم الأحد ، إنجازا ً نوعيا ً بالتقدم والتوغل داخل عمق مواقع المسلحين في المحور الشمالي الغربي من مدينة خان شيخون بريف ادلب ، مسيطرة على تل النار الاستراتيجي جنوب كفر سجنة.

وقالت مصادر ميدانية في ريف ادلب لموقع مراسلون السوري، أن وحدات الجيش السوري بدأت في وقت متأخر من ليل السبت – الأحد بالتقدم في مزارع خان شيخون الغربية ، وصولا ً للمزارع الشمالية، وبشكل فاجأ العدو قبل الصديق، اقتحمت قوات الجيش السوري تل النار الاستراتيجي وبسطت السيطرة الكاملة عليه بعد معارك عنيفة قتل فيها عشرات المسلحين.

 

أهمية تل النار

يقع تل النار إلى الشمال الغربي من مدينة خان شيخون ، ويشرف بشكل كامل على مدينة الركايا والتي باتت بحكم الساقطة عسكريا ً ، كما يمنح موقع التل الاستراتيجي إشراف شبه كامل على مدينة كفر سجنة عبر المحور الجنوبي.

 

ويأتي هذا التقدم النوعي للجيش السوري بالتزامن مع إنهيار مسلحي جبهة النصرة عسكريا ً ومعنويا ً، وذلك بعد عجزها عن صد أي تقدم للجيش السوري أو استعادة أية نقطة حررتها القوات السورية في الآونة الأخيرة في ريف إدلب.

 

وبذلك تكون القوات السورية باتت على مشارف عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي ، متجاوزة ً مدينة خان شيخون لتختلط معها أوراق القرى القادمة والتي من الممكن أن تكون هدفا ً للقوات السورية خلال الأيام الجارية.

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