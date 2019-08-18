عناوين الصحف ليوم الأحد 18 أب 2019

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النهار: الايجابيات الصاعدة من بيت الدين تستكمل باستنفار حكومي؟

الوطن السورية: تركيا وعدت ميليشياتها في إدلب بدعم «غير محدود» وبإبقاء نقاط المراقبة! … الجيش يواصل تقدمه ويضيق الخناق على إرهابيي «خان شيخون»





الأنباء: وفد اشتراكي كبير زاره في بيت الدين وداليا جنبلاط: وجودك دفع كبير للمصالحة

عون: المصالحة لن تهتز حتى لو اختلفنا بالسياسة.. والحريري أنهى محادثاته الرسمية في واشنطن



الحياة: "الولايات المتحدة تدعم بلدنا وشرحنا لهم تبعات العقوبات وأعتقد أن رسالتنا وصلت بشكل جيد"

الحريري من واشنطن: السعودية والإمارات تدرسان الاستثمار في لبنان والعلاقة مع دول الخليج عموماً والمملكة خصوصاً عادت الى الأفضل





الديار: ما هي أسرار واشــنـطـن الـــتــي أبلـــغتها للحريـــــري؟