واشنطن تهدف الى الاحتفاظ بلبنان ليكون قاعدة لها

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هدف واشنطن هو الاحتفاظ بلبنان ليكون قاعدة أساسية لحضورها الاستراتيجي في الشرق الأوسط. ولذلك، هي تضغط عليه اليوم لعزله عن دائرة النفوذ الإيراني والطموحات الروسية، وتسلف لبنان دعما على مختلف المستويات:

1 - دعم الجيش اللبناني والتنسيق معه امنيا، ومع المؤسسات الأمنية

2 - دعم القطاعات المالية اللبنانية، ولا سيما منها القطاع المصرفي / الدعم الاقتصادي/ توفير التغطية السياسية للبنان في المحافل الدولية/

3 - رعاية التسويات التي توفر الاستقرار الداخلي

4 - الحؤول دون تعرضه لنزاعات او حروب حدودية.

لكن لبنان بقي دائما يدفع ثمن استفادته من الحضانة الأميركية. والثمن هو عدم خروج لبنان من واشنطن... لا الى طهران ولا الى موسكو ولا الى الأوروبيين. فلكل من هؤلاء حصته. وأما الرعاية الأساسية فتبقى أميركية. والحجم الذي قررت واشنطن اعطاءه للمبنى الجديد لسفارتها في عوكر له دلالاته المستقبلية.

ومن هنا يمكن ادراك الرغبة الأميركية في ابعاد ايران عن القرار اللبناني، وضبط حدود التقارب بين لبنان وروسيا. وعموما يبدو لبنان منضبطا تحت السقف الأميركي، وهو عاجز عن الإفلات تحت طائلة اهتزاز استقراره المالي والعسكري والسياسي والاقتصادي.