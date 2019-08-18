... في يوم واحد: العدد الأكبر في تاريخ مطار بيروت

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وصل عدد المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يوم أول من أمس (الجمعة)، إلى أعلى رقم في تاريخ لبنان وهو الرقم الذي يُتوقع أن يرتفع أكثر الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وبدء المرحلة الفعلية لعودة المغتربين اللبنانيين إلى البلدان التي يقيمون فيها.



وأعلنت أمس، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أن عدد المغادرين من مطار بيروت وصل إلى أعلى رقم في تاريخ لبنان وهو 22 ألفاً و800 مسافر. وعبّرت في تغريدة لها على «تويتر» عن تفهمها لمعاناة المسافرين، وشكرتهم لتحمّلهم معاناة الزحمة، مؤكدةً «أننا نبذل ما بوسعنا للانتهاء من هذا الوضع. وسنقوم قريباً جداً بتطبيق كامل للتحسينات».



من جهته، توقع مدير المطار فادي الحسن، أن يتخطى عدد المغادرين من المطار الأسبوع المقبل وتحديداً من الفترة الممتدة بين 19 و25 أغسطس (آب) الحالي الرقم الذي سُجل يوم الجمعة. وفيما لا يمكن تحديد توزيع المسافرين بين سياح ومغتربين وغيرهم، أوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات تتوزع بشكل أساسي بين الرحلات النظامية وتلك المعروفة بالـ«شارتر» إضافة إلى الرحلات الدينية.



كانت حركة المطار قد سجّلت في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث قارب عدد الركاب 4 ملايين شخص وبزيادة فاقت 4% عن الفترة نفسها من العام السابق 2018 وارتفاع بنسبة 2,65% على صعيد إعداد الركاب في شهر يوليو (تموز) مقارنةً مع السنة الماضية.



كذلك سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية إن كانت رحلات تجارية لشركات الطيران العامة في المطار أو حتّى رحلات الطيران الخاص.